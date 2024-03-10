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Ла Лига. Алавес - Райо Вальекано 1:0. Встретились двое в ужасной форме
С минимальным преимуществом, но лучший нашелся
Фото: Getty Images
Поединок 28 тура испанского чемпионата между "Алавесом" и "Райо Вальекано" завершился минимальной победой хозяев.
Обе команды подходили к матчу в ужасной игровой форме. Хозяева не побеждали в 6 матчах подряд, столичный клуб - в 10. Единственный и победный гол был забит в конце первого тайма. Автором реализованного момента на 44 минуте стал Андони Горосабель.
После 28 тура "Алавес" занимает 13-ю строчку с 32 баллами, "Райо Вальекано" - 16-е, у коллектива из нижней части таблицы 26 очков.
Ла Лига. 28-й тур
Алавес - Райо Вальекано 1:0
Гол: Горосабель 44
Алавес: Сивера - Горосабель (Теналья, 85), Абкар, Марин, Лопес - Бланко, Гевара - Висенте (Сола, 79), Гуриди (Бенавиндес, 79), Риоха (Реббаш, 71) - Омородион (Кике, 71).
Райо Вальекано: Димитриевски - Баллиу, Эрнандес, Лежен, Эспино (Чаввария, 46) - Лопес, Сисс (Фалькао, 79) - Паласон, Де Фрутос (Бебе, 86), Перес (Крешпу, 63) - Де Томас (Камельо, 63) - Де Томас (Камельо, 63).
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