Цыганков избежал серьёзной травмы и поможет сборной в отборочном матче на Евро против Боснии

Стали известны результаты медицинского обследования Виктора Цыганкова после повреждения, которое он получил в матче Ла Лиги против "Осасуны" (2:0).

Как сообщает журналист Николо Скила, даже в худшем случае украинский вингер может пропустить лишь игру с "Хетафе", которая запланирована на эту субботу.

Таким образом, Виктор точно будет в распоряжении Сергея Реброва перед поединком плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024 против Боснии и Герцеговины.

???????? Les proves mèdiques fetes a VIKTOR TSYGANKOV confirmen que NO hi ha lesió important i el jugador del @GironaFC és dubte per dissabte.



En el pitjor dels casos es perdria només el duel davant el Getafe. @QueThiJugues / @carrusel pic.twitter.com/W4vTPHpd5g