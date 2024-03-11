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Цыганков избежал серьёзной травмы и поможет сборной в отборочном матче на Евро против Боснии

Испания

Ребров может вздохнуть с облегчением

Цыганков избежал серьёзной травмы и поможет сборной в отборочном матче на Евро против Боснии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны результаты медицинского обследования Виктора Цыганкова после повреждения, которое он получил в матче Ла Лиги против "Осасуны" (2:0).

Как сообщает журналист Николо Скила, даже в худшем случае украинский вингер может пропустить лишь игру с "Хетафе", которая запланирована на эту субботу.

Таким образом, Виктор точно будет в распоряжении Сергея Реброва перед поединком плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024 против Боснии и Герцеговины.

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Босния и Герцеговина Национальная сборная Украины травма Виктор Цыганков Жирона
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1 голосов
Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
11.03.2024 в 16:34
А шо означает этот жест Цыганкова, кто знает? Шо он этим хочет нам сказать?
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0
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Комментарии 8
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Вarcelinius
11.03.2024 в 16:34
А шо означает этот жест Цыганкова, кто знает? Шо он этим хочет нам сказать?
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
11.03.2024 в 16:13
Ой, та подождите не радуйтесь, Витя и на тренировках умудряется травмы получать на ровном месте, он такой. А тут ещё и с костоломами в субботу играть.
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0
3
Dr. House (Поділля)
11.03.2024 в 16:30
Пєтух чорноротий, завали своє хлєбало
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1
1
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.03.2024 в 16:32
Розпеченого заліза тобі на язик , москалюга !!!
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0
1
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Вarcelinius
11.03.2024 в 16:39
Не надо на меня сердиться дорогие вы мои товарищи, ведь я же прав. Цыган ломается от любого прикосновения. Он очень травматичный парень. Ну ведь правда ж ведь, ну.
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.03.2024 в 16:11
Циганков це головний футбольний інтелект української збірної, без нього б було дуже сутужно.
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2
1
Romerik (YNWA)
11.03.2024 в 15:56
Круто. Ще плюс додатковий козир для нас, як фаворитів
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2
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
11.03.2024 в 15:41
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2
0

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