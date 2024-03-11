Цыганков избежал серьёзной травмы и поможет сборной в отборочном матче на Евро против Боснии

Стали известны результаты медицинского обследования Виктора Цыганкова после повреждения, которое он получил в матче Ла Лиги против "Осасуны" (2:0).

Как сообщает журналист Николо Скила, даже в худшем случае украинский вингер может пропустить лишь игру с "Хетафе", которая запланирована на эту субботу.

Таким образом, Виктор точно будет в распоряжении Сергея Реброва перед поединком плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024 против Боснии и Герцеговины.