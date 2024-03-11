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Цыганков избежал серьёзной травмы и поможет сборной в отборочном матче на Евро против Боснии
Ребров может вздохнуть с облегчением
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны результаты медицинского обследования Виктора Цыганкова после повреждения, которое он получил в матче Ла Лиги против "Осасуны" (2:0).
Как сообщает журналист Николо Скила, даже в худшем случае украинский вингер может пропустить лишь игру с "Хетафе", которая запланирована на эту субботу.
Таким образом, Виктор точно будет в распоряжении Сергея Реброва перед поединком плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024 против Боснии и Герцеговины.
???????? Les proves mèdiques fetes a VIKTOR TSYGANKOV confirmen que NO hi ha lesió important i el jugador del @GironaFC és dubte per dissabte.— Nil Solà (@Nilsola10) March 11, 2024
En el pitjor dels casos es perdria només el duel davant el Getafe. @QueThiJugues / @carrusel pic.twitter.com/W4vTPHpd5g
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