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Араухо высказался о своем будущем в Барселоне

Испания

Мое будущее зависит от клуба (с)

Араухо высказался о своем будущем в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо прокомментировал свое будущее в клубе.

"Все знают, что я очень счастлив здесь, в "Барсе", и я очень благодарен Хави. Но мое будущее зависит от клуба".

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"Очень довольны квалификацией, мы провели великолепную игру дома. Поддержка наших болельщиков была очень важной с первой минуты", - добавил Араухо.

Напомним, что у Рональда контракт с клубом действует до июня 2026 года.

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Барселона Рональд Араухо
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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