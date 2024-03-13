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Араухо высказался о своем будущем в Барселоне
Мое будущее зависит от клуба (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо прокомментировал свое будущее в клубе.
"Все знают, что я очень счастлив здесь, в "Барсе", и я очень благодарен Хави. Но мое будущее зависит от клуба".
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"Очень довольны квалификацией, мы провели великолепную игру дома. Поддержка наших болельщиков была очень важной с первой минуты", - добавил Араухо.
Напомним, что у Рональда контракт с клубом действует до июня 2026 года.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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