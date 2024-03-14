Левандовский прокомментировал свое будущее в Барселоне

Роберт Левандовский, нападающий "Барселоны", опроверг слухи о возможном уходе из клуба.

"Для меня все понятно, я останусь в "Барселоне" в следующем сезоне. В один день кто-то пишет одно, а на следующий - совсем другое. Для меня все понятно".