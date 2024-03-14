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Левандовский прокомментировал свое будущее в Барселоне
Для меня все понятно (с)
Twitter FC Barcelona
Роберт Левандовский, нападающий "Барселоны", опроверг слухи о возможном уходе из клуба.
"Для меня все понятно, я останусь в "Барселоне" в следующем сезоне. В один день кто-то пишет одно, а на следующий - совсем другое. Для меня все понятно".
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Напомним, что у Роберта контракт действует до июня 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Вarcelinius
14.03.2024 в 21:00
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