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Левандовский прокомментировал свое будущее в Барселоне

Испания
Обновлено

Для меня все понятно (с)

Левандовский прокомментировал свое будущее в Барселоне

Twitter FC Barcelona

Новина українською

Роберт Левандовский, нападающий "Барселоны", опроверг слухи о возможном уходе из клуба.

"Для меня все понятно, я останусь в "Барселоне" в следующем сезоне. В один день кто-то пишет одно, а на следующий - совсем другое. Для меня все понятно".

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Напомним, что у Роберта контракт действует до июня 2026 года.

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Роберт Левандовский Барселона
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
14.03.2024 в 21:00
И без чави он вновь блеснёт напоследок. Молодец Роберт, ты мастерски слил физручишку. Мой тебе респект!
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
14.03.2024 в 21:00
И без чави он вновь блеснёт напоследок. Молодец Роберт, ты мастерски слил физручишку. Мой тебе респект!
Ответить
0
0

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