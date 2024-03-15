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Брахим Диас: Я хочу играть за Реал и выигрывать титулы для этого клуба

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Брахим Диас: Я хочу играть за Реал и выигрывать титулы для этого клуба

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Брахим Диас, полузащитник "Реал Мадрид", заявил, что не ведет никаких переговоров относительно нового контракта с другими клубами.

"Мой контракт? Никаких договоренностей или соглашений нет, поскольку "Реал" - это место, где я хочу быть. Я хочу играть за "Реал" и выигрывать титулы для этого клуба".

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"Я просто делаю все возможное каждый день, потому что люблю этот клуб", - добавил Диас.

У Брахима контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 20 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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