Брахим Диас: Я хочу играть за Реал и выигрывать титулы для этого клуба

Брахим Диас, полузащитник "Реал Мадрид", заявил, что не ведет никаких переговоров относительно нового контракта с другими клубами.

"Мой контракт? Никаких договоренностей или соглашений нет, поскольку "Реал" - это место, где я хочу быть. Я хочу играть за "Реал" и выигрывать титулы для этого клуба".

"Я просто делаю все возможное каждый день, потому что люблю этот клуб", - добавил Диас.

У Брахима контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 20 миллионов евро.