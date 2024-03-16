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Хетафе - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Довбик против неприступного Хетафе – смотреть онлайн трансляцию матча

Хетафе - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" продолжает свою сенсационную борьбу за место в ТОП-4 матчем на поле "Хетафе". Конечно, команде Мичела будет трудно. Синие в целом успешно играют дома, и вдобавок их грубый, жесткий футбол максимально неудобен для каталонских любителей подолгу разыгрывать мяч.

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Чемпионат Испании, 29-й тур

16 марта 2024. Хетафе, "Колисеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" 19:30 "Жирона"

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Хетафе – Жирона

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