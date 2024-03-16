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Хетафе - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Довбик против неприступного Хетафе – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" продолжает свою сенсационную борьбу за место в ТОП-4 матчем на поле "Хетафе". Конечно, команде Мичела будет трудно. Синие в целом успешно играют дома, и вдобавок их грубый, жесткий футбол максимально неудобен для каталонских любителей подолгу разыгрывать мяч.
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Чемпионат Испании, 29-й тур
16 марта 2024. Хетафе, "Колисеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" 19:30 "Жирона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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