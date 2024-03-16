Осасуна - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Лидер Ла Лиги “Реал” в очередном туре едет в гости к типичному середняку “Осасуне”, которая чередует сильные и слабые выступления. На прошлой неделе в Жироне Памплона выступила посредственно, и вряд ли "Сливочных" ждет теплый прием. Тем более, дисквалификацию за длинный язык продолжает отбывать Джуд Беллингем.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Чемпионат Испании, 29-й тур

16 марта 2024. Памплона, "Эстадио Эль Садар"

"Осасуна" 17:15 "Реал" Мадрид

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Осасуна - Реал Мадрид Смотреть трансляцию