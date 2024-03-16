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Осасуна - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Андрей Лунин в Памплоне – смотреть онлайн трансляцию матча

Осасуна - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер Ла Лиги “Реал” в очередном туре едет в гости к типичному середняку “Осасуне”, которая чередует сильные и слабые выступления. На прошлой неделе в Жироне Памплона выступила посредственно, и вряд ли "Сливочных" ждет теплый прием. Тем более, дисквалификацию за длинный язык продолжает отбывать Джуд Беллингем.

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Чемпионат Испании, 29-й тур

16 марта 2024. Памплона, "Эстадио Эль Садар"

"Осасуна" 17:15 "Реал" Мадрид

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Телетрансляція матчу Осасуна - Реал Мадрид
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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Осасуна – Реал Мадрид

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