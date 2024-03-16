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Осасуна - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Андрей Лунин в Памплоне – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер Ла Лиги “Реал” в очередном туре едет в гости к типичному середняку “Осасуне”, которая чередует сильные и слабые выступления. На прошлой неделе в Жироне Памплона выступила посредственно, и вряд ли "Сливочных" ждет теплый прием. Тем более, дисквалификацию за длинный язык продолжает отбывать Джуд Беллингем.
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Чемпионат Испании, 29-й тур
16 марта 2024. Памплона, "Эстадио Эль Садар"
"Осасуна" 17:15 "Реал" Мадрид
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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