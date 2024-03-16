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Саудовская Аравия возвращается в борьбу за Рафинью

Испания

Продажа Рафиньи поможет Барселоне финансово

Саудовская Аравия возвращается в борьбу за Рафинью

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Клуб с чемпионата Саудовской Аравии предложил 80 миллионов евро за Рафинью, сообщает Sport.es.

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По имеющейся информации, один из клубов из Саудовской лиги, который именно, пока неизвестно, предложил "Барселоне" 80 миллионов евро за 27-летнего нападающего. Отмечается, что внутри "Барселоны" никак не реагируют на предложения, ведь они считают бразильца частью новой "Барсы".

Напомним, за этот сезон Рафинья сыграл в 27 матчах во всех турнирах, где отличился 5 голами и 9 результативными передачами.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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