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Атлетико — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Атлетико" — "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto
Свежеиспеченные четвертьфиналисты Лиги чемпионов встретятся между собой, и это сложный матч для прогнозирования, ведь "Атлетико" еще не проигрывал в Ла Лиге дома, а "Барса" - на выезде.
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Если учитывать последние результаты, то каталонцы в лучшей форме. Они не проигрывают уже 9 матчей подряд с тех пор, как Хави объявил, что уйдет в конце сезона. В то же время "Атлетико" добыл лишь 3 победы в 10 матчах, и в 9 из них пропускал хотя бы гол.
С другой стороны, шансы команд выравнивает переполненный лазарет "Барселоны" - к матчу чемпион подходит без левого бека Бальде, забивного вингера Феррана и топовых центрхавов Гави, Педри и Френки де Йонга.
Какой из факторов по итогу окажется решающим — увидим в воскресенье, 17 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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