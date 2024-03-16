Атлетико — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Свежеиспеченные четвертьфиналисты Лиги чемпионов встретятся между собой, и это сложный матч для прогнозирования, ведь "Атлетико" еще не проигрывал в Ла Лиге дома, а "Барса" - на выезде.

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Если учитывать последние результаты, то каталонцы в лучшей форме. Они не проигрывают уже 9 матчей подряд с тех пор, как Хави объявил, что уйдет в конце сезона. В то же время "Атлетико" добыл лишь 3 победы в 10 матчах, и в 9 из них пропускал хотя бы гол.

С другой стороны, шансы команд выравнивает переполненный лазарет "Барселоны" - к матчу чемпион подходит без левого бека Бальде, забивного вингера Феррана и топовых центрхавов Гави, Педри и Френки де Йонга.

Какой из факторов по итогу окажется решающим — увидим в воскресенье , 17 марта , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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