  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Атлетико" — "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Атлетико — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Свежеиспеченные четвертьфиналисты Лиги чемпионов встретятся между собой, и это сложный матч для прогнозирования, ведь "Атлетико" еще не проигрывал в Ла Лиге дома, а "Барса" - на выезде.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Если учитывать последние результаты, то каталонцы в лучшей форме. Они не проигрывают уже 9 матчей подряд с тех пор, как Хави объявил, что уйдет в конце сезона. В то же время "Атлетико" добыл лишь 3 победы в 10 матчах, и в 9 из них пропускал хотя бы гол.

С другой стороны, шансы команд выравнивает переполненный лазарет "Барселоны" - к матчу чемпион подходит без левого бека Бальде, забивного вингера Феррана и топовых центрхавов Гави, Педри и Френки де Йонга.

Какой из факторов по итогу окажется решающим — увидим в воскресенье, 17 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Атлетіко - Барселона
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Атлетико — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.03.2024
yellow-arrow
Хави: Сейчас у нас есть иллюзия, желания и вера
yellow-arrow
Лунин выйдет в старте Реала на матч против Осасуны
Атлетико (Мадрид) Барселона смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости