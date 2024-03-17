"У меня есть два очевидных кандидата": Пике - о тренерах, которые могут заменить Хави

Бывший игрок "Барселоны" Жерар Пике рассказал, кто может заменить Хави.

"У меня есть два очевидных кандидата. Чтобы тренировать "Барселону", вам нужен тренер определенного типа, который понимает стиль игры "Барсы", поэтому вариантов немного. Я думаю, что очевидными кандидатами являются Гвардиола, потому что у него есть прошлое в "Барсе" и он лучший нынешний тренер, и Артета, он тоже был бы хорошим, он понимает "Барселону" и играл за "Барсу", — приводит слова Пике СОРЕ.