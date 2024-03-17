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Аутсайдер Ла Лиги Альмерия одержала первую победу в чемпионате
Она оставалась единственной из топ-5 без побед
Фото: twitter.com/U_D_Almeria
Аутсайдеру Ла Лиги "Альмерии" удалось впервые в сезоне победить в матче чемпионата. Коллектив из низов турнирной таблицы взял три очка в выездной игре с "Лас-Пальмасом" (1:0). Это была дебютная игра нового тренера "рохибланкос" Пепе Меля.
"Альмерия" прервала свою серию из 31 матчей без побед, которая была худшей в истории Ла Лиги. Отныне в турнирных таблицах всех топ-5 остался только один "нолик" - без поражений до сих пор шагает леверкузенский "Байер".
Сейчас испанская команда занимает последнее место в турнирной таблице с 13 баллами. Впереди "Гранада" и "Кадис" у которых 14 и 22 очка соответственно.
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