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Хави - после разгромной победы над Атлетико: Мы - Барселона. Здесь никто не расслабляется

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Комментарий Эрнандеса после феерии "сине-гранатовых" в Мадриде

Хави - после разгромной победы над Атлетико: Мы - Барселона. Здесь никто не расслабляется

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу каталонской команды в матче 29-го тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (3:0).

"Наверное, наиболее цельная наша игра. Это был матч, похожий на встречу с "Наполи". Мы хорошо поняли игру, Роберт (Левандовски - прим.) был очень активен, Фермин, Жоао (Феликс - прим.)... Мы здорово атаковали свободные зоны противника. С точки зрения нашей методики и игровой философии - матч получился идеальным. Это соответствует тому, что мы хотим показывать.

Главное - это команда. Четвертый судья сказал, что меня удалили из-за жестов. Я абсолютно ничего не сказал и стараюсь проявлять уважение. Я жестикулирую, потому что у меня страстный характер, и хочу, чтобы моя команда выиграла. Для меня удаление было ненужным и несправедливым, но мы должны принять это.

Мы - "Барса", здесь никто не расслабляется. Я буду оказывать давление на игроков ещё сильнее, чем когда-либо. Особенно с учётом моего ухода. Мы будем стараться совершенствоваться и бороться за два самых важных титула. Мы должны поднажать и требовать от игроков большего", - сказал испанский специалист.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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