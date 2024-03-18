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Феликс: Я не должен восприниматься как плохой парень, болельщики Атлетико не знают, что произошло

Испания

Португалец не держит зла на фанов "матрасников"

Феликс: Я не должен восприниматься как плохой парень, болельщики Атлетико не знают, что произошло

Fora de Jogo

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Жоау Феликс, арендованный у "Атлетико" в начале нынешнего сезона, прокомментировал негативное отношение со стороны болельщиков мадридского клуба к своей персоне.

"Болельщики "Атлетико" не знают, что произошло в клубе за то время, что я там находился. Я понимаю их недовольство, но меня не следует воспринимать как плохого парня. Даже с игроками "Атлетико" у меня очень хорошие отношения.

Как вы могли видеть, я остановился, чтобы поговорить с Самуэлом и Лемаром. Они подошли обнять меня, поговорить со мной, спросить, как поживает семья, как дела и так далее. Я ничего не имею против них, как и они против меня. Люди не знают, что произошло на самом деле", — приводит слова португальца ESPN.

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Болельщики Атлетико (Мадрид) Барселона Жоау Феликс
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
18.03.2024 в 15:35
Насправді є фани, а є фанатіки! Яким футбол то другорядне, дай тільки погарчати на інших... за клубним вподобанням, кольором чи просто інші їм ВСЕ ОДНО!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
18.03.2024 в 15:35
Насправді є фани, а є фанатіки! Яким футбол то другорядне, дай тільки погарчати на інших... за клубним вподобанням, кольором чи просто інші їм ВСЕ ОДНО!
Ответить
0
1

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