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Феликс: Я не должен восприниматься как плохой парень, болельщики Атлетико не знают, что произошло
Португалец не держит зла на фанов "матрасников"
Fora de Jogo
Нападающий "Барселоны" Жоау Феликс, арендованный у "Атлетико" в начале нынешнего сезона, прокомментировал
"Болельщики "Атлетико" не знают, что произошло в клубе за то время, что я там находился. Я понимаю их недовольство, но меня не следует воспринимать как плохого парня. Даже с игроками "Атлетико" у меня очень хорошие отношения.
Как вы могли видеть, я остановился, чтобы поговорить с Самуэлом и Лемаром. Они подошли обнять меня, поговорить со мной, спросить, как поживает семья, как дела и так далее. Я ничего не имею против них, как и они против меня. Люди не знают, что произошло на самом деле", — приводит слова португальца ESPN.
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