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Ямал - о чемпионской гонке в Ла Лиге: Барселона даст бой Реалу
Вундеркинд каталонцев считает, что ещё не всё потеряно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль оценил шансы "сине-гранатовых" на победу в чемпионате Испании в нынешнем сезоне.
"Думаю, что во всех соревнованиях, в которых мы еще принимаем участие, мы можем мечтать о титулах. Когда есть шансы - всегда можно рассчитывать на успех. Если "Реал" оступится, то "Барса" даст им знать о том, что она рядом. Мы собираемся дать им бой", - приводит слова 16-летнего игрока Barca Universal.
После 29 туров "Барселона" отстаёт от лидирующего "Реала" на восемь очков. В последнем матче в рамках Примеры "блауграна" разгромила на выезде мадридский "Атлетико" со счётом 3:0.
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