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Тибо Куртуа: Я вернусь сильнее, чем когда-либо
Вратарь выбыл на неопределенный срок
Фото: Goal.com
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа выразил разочарование из-за новой травмы, но пообещал вернуться сильнее.
"Я расстроен из-за нового повреждения, но это лишь небольшая неудача. Я вернусь сильнее, чем когда-либо".
"Я чувствую вашу поддержку", - добавил Куртуа.
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Тибо во время тренировки с командой почувствовал боль в правом колене. Медицинские обследования подтвердили разрыв внутреннего мениска.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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