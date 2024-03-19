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Тибо Куртуа: Я вернусь сильнее, чем когда-либо

Испания

Вратарь выбыл на неопределенный срок

Тибо Куртуа: Я вернусь сильнее, чем когда-либо

Фото: Goal.com

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа выразил разочарование из-за новой травмы, но пообещал вернуться сильнее.

"Я расстроен из-за нового повреждения, но это лишь небольшая неудача. Я вернусь сильнее, чем когда-либо".

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"Я чувствую вашу поддержку", - добавил Куртуа.

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Тибо во время тренировки с командой почувствовал боль в правом колене. Медицинские обследования подтвердили разрыв внутреннего мениска.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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