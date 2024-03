Реал вступает в борьбу с ПСЖ. Трансферная цель клубов - защитник Лилля

По информации Фабрицио Романо, Мадридский "Реал" регулярно отправляет своих скаутов во Францию, чтобы следили за игрой футболиста "Лилля". Речь идет о 18-летнем центральном защитнике Лени Йоро. Он является одной из главных трансферных целей на данный момент и в будущем.

"Реал" настаивает на этом, поскольку знает об интересе других клубов, включая "Пари Сен-Жермен". Парижский клуб ведет его с января.

????⚪️ Real Madrid are sending their scouts regularly to France in order to monitor Leny Yoro, he's one of the main targets for present and future.



Real, insisting as they're aware of other clubs interest including Paris Saint-Germain.



