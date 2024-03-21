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Реал начал переговоры о продлении контракта с Луниным - The Athletic

Испания

Процесс значительно ускорился

Реал начал переговоры о продлении контракта с Луниным - The Athletic

Динамо Київ

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Мадридский "Реал" начал переговоры о продлении контракта с агентом Андрея Лунина - Жорже Мендешем. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, переговоры по-прежнему находятся на ранней стадии, но "сливочные" ясно дали понять украинскому голкиперу, что всецело рассчитывают на него и намерены продлить действующее трудовое соглашение. Отмечается, что сам Лунин всегда склонялся к тому, чтобы остаться в Мадриде. Официальное соглашение между сторонами может быть заключена в ближайшие несколько месяцев.

В этом сезоне Лунин отыграл 2100 минут в 23 матчах, пропустив 19 голов (в среднем по одному мячу каждые 110,52 минуты) в свои ворота.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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