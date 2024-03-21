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Деку: Хави - идеальный тренер для Барселоны. История докажет, что он восстановил клуб

Испания

Спортдир каталонцев высказался о бывшем одноклубнике

Деку: Хави - идеальный тренер для Барселоны. История докажет, что он восстановил клуб

Rattibha

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Спортивный директор "Барселоны" Деку ответил на вопрос касательно будущего Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды.

"Уход Хави? Я не хотел этого, но он принял такое решение. Меня перед каждым матчем спрашивают о том, останется Хави или нет. Если Хави передумает - он сам сообщит об этом. Пока он говорит нам, что его решение необратимо.

Для "Барселоны" он идеальный тренер, который всегда позитивен, никогда не жалуется и осознаёт проблемы клуба. История докажет, что он восстановил "Барсу", - цитирует португальца Daily Mail.

Хави возглавляет "сине-гранатовых" с 2021 года. За этот период 44-летний специалист завоевал с родным клубом Ла Лигу и Суперкубок Испании.

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Деку Барселона Хави тренер
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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