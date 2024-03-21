Деку: Хави - идеальный тренер для Барселоны. История докажет, что он восстановил клуб

Спортивный директор "Барселоны" Деку ответил на вопрос касательно будущего Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды.

"Уход Хави? Я не хотел этого, но он принял такое решение. Меня перед каждым матчем спрашивают о том, останется Хави или нет. Если Хави передумает - он сам сообщит об этом. Пока он говорит нам, что его решение необратимо.



Для "Барселоны" он идеальный тренер, который всегда позитивен, никогда не жалуется и осознаёт проблемы клуба. История докажет, что он восстановил "Барсу", - цитирует португальца Daily Mail.