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Дель Боске: У каждого свой характер. Винисиуса надо принимать таким, какой он есть
Известный в прошлом наставник заступился за бразильца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Висенте дель Боске поделился своим мнением о расистских скандалах с участием бразильского вингера "сливочных" Винисиуса Жуниора.
"Мне не нравится поведение фанатов в отношении Винисиуса. Честно говоря, такие вещи нельзя говорить даже в шутку. Те, кто играет в футбол, также должны убедить людей, что нехорошо так высказываться.
Каждый игрок индивидуален, у всех свой характер. Мы обязаны принять это", - сказал дель Боске в интервью Cadena SER.
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