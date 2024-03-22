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Дель Боске: У каждого свой характер. Винисиуса надо принимать таким, какой он есть

Испания

Известный в прошлом наставник заступился за бразильца

Дель Боске: У каждого свой характер. Винисиуса надо принимать таким, какой он есть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Висенте дель Боске поделился своим мнением о расистских скандалах с участием бразильского вингера "сливочных" Винисиуса Жуниора.

"Мне не нравится поведение фанатов в отношении Винисиуса. Честно говоря, такие вещи нельзя говорить даже в шутку. Те, кто играет в футбол, также должны убедить людей, что нехорошо так высказываться.

Каждый игрок индивидуален, у всех свой характер. Мы обязаны принять это", - сказал дель Боске в интервью Cadena SER.

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Висенте Дель Боске интервью Винисиус Жуниор
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Александр Бураков
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