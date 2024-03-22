Дель Боске: У каждого свой характер. Винисиуса надо принимать таким, какой он есть

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Висенте дель Боске поделился своим мнением о расистских скандалах с участием бразильского вингера "сливочных" Винисиуса Жуниора.

"Мне не нравится поведение фанатов в отношении Винисиуса. Честно говоря, такие вещи нельзя говорить даже в шутку. Те, кто играет в футбол, также должны убедить людей, что нехорошо так высказываться.

Каждый игрок индивидуален, у всех свой характер. Мы обязаны принять это", - сказал дель Боске в интервью Cadena SER.