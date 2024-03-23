СМИ: Барселона отказывается от Ансу Фати

"Барселона" не собирается возвращать Ансу Фати в следующем сезоне. Об этом сообщает Sport.es.

Читайте также Манчестер Юнайтед интересуется тремя игроками Барселоны

По информации источника, из-за финансовых проблем "Барса", скорее всего, не захочет возвращать 21-летнего вингера на следующий сезон, и продаст его. Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби положительно смотрит на то, что Фати не вернется в чемпионат Испании, ведь видит, что игрок может помочь "Брайтону" добиться успеха.

Напомним, в сентябре 2023 года Ансу перешел в "Брайтон" на правах аренды, его контракт истекает в июне 2024 года. В этом сезоне Фати провел 15 матчей в АПЛ и забил 2 гола.