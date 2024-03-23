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СМИ: Барселона отказывается от Ансу Фати
Все из-за финансовых проблем
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" не собирается возвращать Ансу Фати в следующем сезоне. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, из-за финансовых проблем "Барса", скорее всего, не захочет возвращать 21-летнего вингера на следующий сезон, и продаст его. Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби положительно смотрит на то, что Фати не вернется в чемпионат Испании, ведь видит, что игрок может помочь "Брайтону" добиться успеха.
Напомним, в сентябре 2023 года Ансу перешел в "Брайтон" на правах аренды, его контракт истекает в июне 2024 года. В этом сезоне Фати провел 15 матчей в АПЛ и забил 2 гола.
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