  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед интересуется тремя игроками Барселоны
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед интересуется тремя игроками Барселоны

Англия

Англичане начали планировать летние трансферы

Манчестер Юнайтед интересуется тремя игроками Барселоны

Фото: https://twitter.com/DeJongFrenkie21

Новина українською

Спортивные директора "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", Деко и Джон Мерто, встретились в понедельник в Мадриде.

СМИ сообщают, что Мертоу интересовался тремя игроками "Барселоны": Френки де Йонгом, Ансу Фати и Алехандро Бальде.

Англичане уже давно наблюдают за игрой де Йонга, но он всегда хотел остаться в испанском клубе.

Читайте такжеБарса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
По теме
yellow-arrow
Фулхэм хочет продлить контракт со своим защитником
yellow-arrow
Мудрик снова подешевел, Забарный догнал Миколенко. Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ
yellow-arrow
Нескольких болельщиков Ромы арестовали накануне матча против Брайтона
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Ансу Фати Джон Мерто Алекс Бальде
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости