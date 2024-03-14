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Манчестер Юнайтед интересуется тремя игроками Барселоны
Англичане начали планировать летние трансферы
Фото: https://twitter.com/DeJongFrenkie21
Спортивные директора "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", Деко и Джон Мерто, встретились в понедельник в Мадриде.
СМИ сообщают, что Мертоу интересовался тремя игроками "Барселоны": Френки де Йонгом, Ансу Фати и Алехандро Бальде.
Англичане уже давно наблюдают за игрой де Йонга, но он всегда хотел остаться в испанском клубе.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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