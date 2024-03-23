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Президент Барселоны: Де Йонг очень счастлив в команде. Последнее, чего он хочет, это покинуть Барселону
Стороны продолжат сотрудничество
Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
Президент “Барселоны” Жоан Лапорта рассказал, какие отношения у клуба с полузащитником Фрэнки де Йонгом.
"Фрэнки де Йонг очень счастлив здесь. Последнее, чего он хочет, это покинуть "Барселону".
Он всегда говорил мне, что ему нравится быть в “Барсе”, и мы также в восторге от Фрэнки. У меня нет волнений по поводу его будущего", - сказал Лапорта.
В текущем сезоне на счету де Йонга два гола в 27 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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