Президент Барселоны: Де Йонг очень счастлив в команде. Последнее, чего он хочет, это покинуть Барселону

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта рассказал, какие отношения у клуба с полузащитником Фрэнки де Йонгом.

"Фрэнки де Йонг очень счастлив здесь. Последнее, чего он хочет, это покинуть "Барселону".

Он всегда говорил мне, что ему нравится быть в “Барсе”, и мы также в восторге от Фрэнки. У меня нет волнений по поводу его будущего", - сказал Лапорта.