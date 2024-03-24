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Нико Уильямс: Винисиуса оскорбляют за то, что он великий игрок, и за то, что он темнокожий
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Фото: Getty Images
Нападающий "Атлетика" и сборной Испании попытался найти объяснение причин оскорблений игрока "Реала" Винисиуса Жуниора болельщиками.
Его оскорбляют за то, что он великий игрок, и за то, что он темнокожий. Это очень плохо, и мы должны прекратить такие вещи. Вы ходите на футбол, чтобы получать удовольствие, а не чтобы оскорблять.
Перед вопросом журналиста AS о Винисиусе, испанец отметил, что "расизм - это вопрос воспитания", приведя пример из жизни.
Моя мама приехала в Испанию после того, как босиком пошла через пустыню в поисках лучшей жизни. Мы пришли сюда не для того, чтобы кого-то грабить. Она пришла в поисках хлеба и крыши над головой, в поисках лучшего будущего для нашей семьи. Она много страдала и она борец. Поэтому все, что я делаю, я делаю для нее. Мой отец уехал в Лондон в поисках еды для нас. Они работали, как проклятые, ради нас. Никто не рождается расистом. Расизм - это вопрос воспитания, хорошего обучения детей. Они подражают, делают то, что видят.
Сейчас Уильямс находится в расположении сборной Испании. Недавно его команда проиграла в товарищеском матче Колумбии (0:1). Нападающий отыграл 33 минуты.
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