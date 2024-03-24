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Нико Уильямс: Винисиуса оскорбляют за то, что он великий игрок, и за то, что он темнокожий

Испания

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Нико Уильямс: Винисиуса оскорбляют за то, что он великий игрок, и за то, что он темнокожий

Фото: Getty Images

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Нападающий "Атлетика" и сборной Испании попытался найти объяснение причин оскорблений игрока "Реала" Винисиуса Жуниора болельщиками.

Его оскорбляют за то, что он великий игрок, и за то, что он темнокожий. Это очень плохо, и мы должны прекратить такие вещи. Вы ходите на футбол, чтобы получать удовольствие, а не чтобы оскорблять.

Перед вопросом журналиста AS о Винисиусе, испанец отметил, что "расизм - это вопрос воспитания", приведя пример из жизни.

Моя мама приехала в Испанию после того, как босиком пошла через пустыню в поисках лучшей жизни. Мы пришли сюда не для того, чтобы кого-то грабить. Она пришла в поисках хлеба и крыши над головой, в поисках лучшего будущего для нашей семьи. Она много страдала и она борец. Поэтому все, что я делаю, я делаю для нее. Мой отец уехал в Лондон в поисках еды для нас. Они работали, как проклятые, ради нас. Никто не рождается расистом. Расизм - это вопрос воспитания, хорошего обучения детей. Они подражают, делают то, что видят.

Сейчас Уильямс находится в расположении сборной Испании. Недавно его команда проиграла в товарищеском матче Колумбии (0:1). Нападающий отыграл 33 минуты.

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Испания Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Нико Уильямс
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Источник:
AS
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
24.03.2024 в 19:44
Просто Віні дуже любить прикидатись жертвою, а сам ще той троль. Гравець він топовий, питань нема. Але є в його характері риси, що відштовхують
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
24.03.2024 в 19:44
Просто Віні дуже любить прикидатись жертвою, а сам ще той троль. Гравець він топовий, питань нема. Але є в його характері риси, що відштовхують
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0
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Spokoyno (Київ)
24.03.2024 в 18:55
Може коли збіг зі своєї країни і прийшов шукати кращого життя у чужу потрібно поважати звичаї та Закони місцевих? А Вінісуса ображають за те що він "яскраво ображається" Расизм там далеко не на першому місці бо у ЛаЛізі грає мабуть з сотня не блідолицих, а питання зневаги до одного не дорівнює образі раси!
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Вarcelinius
24.03.2024 в 18:39
Я всегда знал, шо нигеры тупые.
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