Нико Уильямс: Винисиуса оскорбляют за то, что он великий игрок, и за то, что он темнокожий

Нападающий "Атлетика" и сборной Испании попытался найти объяснение причин оскорблений игрока "Реала" Винисиуса Жуниора болельщиками.

Его оскорбляют за то, что он великий игрок, и за то, что он темнокожий. Это очень плохо, и мы должны прекратить такие вещи. Вы ходите на футбол, чтобы получать удовольствие, а не чтобы оскорблять.

Перед вопросом журналиста AS о Винисиусе, испанец отметил, что "расизм - это вопрос воспитания", приведя пример из жизни.

Моя мама приехала в Испанию после того, как босиком пошла через пустыню в поисках лучшей жизни. Мы пришли сюда не для того, чтобы кого-то грабить. Она пришла в поисках хлеба и крыши над головой, в поисках лучшего будущего для нашей семьи. Она много страдала и она борец. Поэтому все, что я делаю, я делаю для нее. Мой отец уехал в Лондон в поисках еды для нас. Они работали, как проклятые, ради нас. Никто не рождается расистом. Расизм - это вопрос воспитания, хорошего обучения детей. Они подражают, делают то, что видят.

Сейчас Уильямс находится в расположении сборной Испании. Недавно его команда проиграла в товарищеском матче Колумбии (0:1). Нападающий отыграл 33 минуты.