  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Агент Витора Роке прокомментировал слухи о возможном уходе игрока в аренду с Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Витора Роке прокомментировал слухи о возможном уходе игрока в аренду с Барселоны

Испания

Приоритет при любом стечении обстоятельств у игрока один

Агент Витора Роке прокомментировал слухи о возможном уходе игрока в аренду с Барселоны

FC Barcelona Noticias

Новина українською

Агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего "Барселоны" Витора Роке, оценил шансы ухода своего клиента в аренду в летнее трансферное окно.

"На самом деле за Роке уже сейчас стоит очередь из клубов, готовых заплатить за него 50 миллионов евро. Витор никуда не уйдет, даже если его отдадут в аренду. Он полон решимости добиться успеха в "Барсе", - цитирует Кюри журналист Фабрицио Романо.

Роке пополнил состав "Барселоны" 1 января 2024 года. Сумма трансфера форварда из "Атлетико Паранаэнсе" составила 40 млн. евро. С момента своего перехода бразилец забил два гола в 11 матчах за "сине-гранатовых" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Реал презентовал четвертый комплект формы в коллаборации с известным японским дизайнером
yellow-arrow
Билет на ЕВРО для Украины, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
yellow-arrow
Атлетик продлил контракт с Юри Берчиче
Барселона слухи аренда Витор Роке
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
25.03.2024 в 13:32
Не одинадцять матчів, а вихідців на заміну Чи може все-таки раз чи два був в основі, утім все-одно не зіграв весь матч! Зрозуміло, що зрозуміти ЧОМУ його придбали поки важко. Техніка поводження з м'ячем так собі, гра в пас теж на тому рівні... Чи можна було очікувати за пару годин що йому надали більше не знаю! Але поки "Малувато буде МАЛУВАТО!" Хоч і гнати ранувато. Може він і на тренуваннях теж ТАК СОБІ?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Spokoyno (Київ)
25.03.2024 в 13:32
Не одинадцять матчів, а вихідців на заміну Чи може все-таки раз чи два був в основі, утім все-одно не зіграв весь матч! Зрозуміло, що зрозуміти ЧОМУ його придбали поки важко. Техніка поводження з м'ячем так собі, гра в пас теж на тому рівні... Чи можна було очікувати за пару годин що йому надали більше не знаю! Але поки "Малувато буде МАЛУВАТО!" Хоч і гнати ранувато. Може він і на тренуваннях теж ТАК СОБІ?
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
25.03.2024 в 12:57
Роке это шляпа. Это тупой бегунок с мозгом колибри.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости