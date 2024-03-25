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Агент Витора Роке прокомментировал слухи о возможном уходе игрока в аренду с Барселоны
Приоритет при любом стечении обстоятельств у игрока один
FC Barcelona Noticias
Агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего "Барселоны" Витора Роке, оценил шансы ухода своего клиента в аренду в летнее трансферное окно.
"На самом деле за Роке уже сейчас стоит очередь из клубов, готовых заплатить за него 50 миллионов евро. Витор никуда не уйдет, даже если его отдадут в аренду. Он полон решимости добиться успеха в "Барсе", - цитирует Кюри журналист Фабрицио Романо.
Роке пополнил состав "Барселоны" 1 января 2024 года. Сумма трансфера форварда из "Атлетико Паранаэнсе" составила 40 млн. евро. С момента своего перехода бразилец забил два гола в 11 матчах за "сине-гранатовых" во всех турнирах.
???????????????? Vitor Roque’s agent Cury: “The truth is that there is a queue of clubs ready to pay €50m even now for Vitor Roque”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2024
“Vitor will not go anywhere even if he is loaned out. He is determined to succeed at Barça”, told QTJ. pic.twitter.com/e5XAQUmT2x
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