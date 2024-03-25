Агент Витора Роке прокомментировал слухи о возможном уходе игрока в аренду с Барселоны

Агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего "Барселоны" Витора Роке, оценил шансы ухода своего клиента в аренду в летнее трансферное окно.

"На самом деле за Роке уже сейчас стоит очередь из клубов, готовых заплатить за него 50 миллионов евро. Витор никуда не уйдет, даже если его отдадут в аренду. Он полон решимости добиться успеха в "Барсе", - цитирует Кюри журналист Фабрицио Романо.

Роке пополнил состав "Барселоны" 1 января 2024 года. Сумма трансфера форварда из "Атлетико Паранаэнсе" составила 40 млн. евро. С момента своего перехода бразилец забил два гола в 11 матчах за "сине-гранатовых" во всех турнирах.