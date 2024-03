Агент Витора Роке прокомментировал слухи о возможном уходе игрока в аренду с Барселоны

Агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего "Барселоны" Витора Роке, оценил шансы ухода своего клиента в аренду в летнее трансферное окно.

Роке пополнил состав "Барселоны" 1 января 2024 года. Сумма трансфера форварда из "Атлетико Паранаэнсе" составила 40 млн. евро. С момента своего перехода бразилец забил два гола в 11 матчах за "сине-гранатовых" во всех турнирах.

???????????????? Vitor Roque’s agent Cury: “The truth is that there is a queue of clubs ready to pay €50m even now for Vitor Roque”.



“Vitor will not go anywhere even if he is loaned out. He is determined to succeed at Barça”, told QTJ. pic.twitter.com/e5XAQUmT2x