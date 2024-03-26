  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона подтвердила отставку вице-президента клуба
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона подтвердила отставку вице-президента клуба

Испания

Эдуард Ромеу уходит в отставку

Барселона подтвердила отставку вице-президента клуба

Barcelona

Новина українською

Несколько дней назад Эдуард Ромеу подал в отставку с должности вице-президента по экономической сфере "Барселоны".

Сегодня, 26 марта, совет директоров официально принял отставку специалиста. Эдуард рассказал, что решил уйти для того, чтобы полностью сосредоточиться на профессиональной деятельности.

"Правление хотело бы еще раз выразить свою благодарность персоне, которая отвечала за финансы клуба в течение последних трех лет, а также заложила основы для финансового восстановления учреждения", - говорится в заявлении "Барселоны".

Читайте такжеДва клуба Премьер-лиги заинтересовались молодым талантом Барселоны
По теме
yellow-arrow
Отец Луиса Диаса: Ливерпуль был более решительным, чем Реал и Атлетико
yellow-arrow
Два клуба Премьер-Лиги хотят сотрудничать с Хави
yellow-arrow
AS: У Валенсии нет права выкупа Яремчука, его будущее в Испании остается под вопросом
Барселона Эдуард Ромеу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Барселона
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
26.03.2024 в 21:54
Выглядит, как председатель совхоза или второй секретарь райкома партии.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Вarcelinius
26.03.2024 в 21:54
Выглядит, как председатель совхоза или второй секретарь райкома партии.
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
26.03.2024 в 21:51
Выглядит, как председатель совхоза или второй секретарь обкома партии.
Ответить
0
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
26.03.2024 в 19:58
Яка вдячність може бути, якщо з фінансами все погано?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости