Барселона подтвердила отставку вице-президента клуба

Несколько дней назад Эдуард Ромеу подал в отставку с должности вице-президента по экономической сфере "Барселоны".

Сегодня, 26 марта, совет директоров официально принял отставку специалиста. Эдуард рассказал, что решил уйти для того, чтобы полностью сосредоточиться на профессиональной деятельности.

"Правление хотело бы еще раз выразить свою благодарность персоне, которая отвечала за финансы клуба в течение последних трех лет, а также заложила основы для финансового восстановления учреждения", - говорится в заявлении "Барселоны".