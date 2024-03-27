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Атлетико Мадрид и клубы из Саудовской Аравии внимательно следят за форвардом Барселоны

Испания

Но игрок хочет остаться в испанском клубе

Атлетико Мадрид и клубы из Саудовской Аравии внимательно следят за форвардом Барселоны

Фото: twitter.com/iMiaSanMia

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Мадридский "Атлетико" и несколько клубов из Саудовской Аравии следят за нападающим "Барселоны" Робертом Левандовским.

По информации Флориана Плеттенберга, игрок хочет остаться в "Барсе" и не намерен переходить в другой клуб.

В текущем сезоне во всех турнирах Роберт забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в 39 матчах.

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Роберт Левандовский Атлетико (Мадрид) Барселона
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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