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Атлетико Мадрид и клубы из Саудовской Аравии внимательно следят за форвардом Барселоны
Но игрок хочет остаться в испанском клубе
Фото: twitter.com/iMiaSanMia
Мадридский "Атлетико" и несколько клубов из Саудовской Аравии следят за нападающим "Барселоны" Робертом Левандовским.
По информации Флориана Плеттенберга, игрок хочет остаться в "Барсе" и не намерен переходить в другой клуб.
В текущем сезоне во всех турнирах Роберт забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в 39 матчах.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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