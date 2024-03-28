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"Это фейк". Агент Депая прокомментировал информацию о внесении залога за Дани Алвеса

Испания

Агент нидерландца опроверг эти слухи

"Это фейк". Агент Депая прокомментировал информацию о внесении залога за Дани Алвеса

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Себастьян Ледюр, агент нападающего "Атлетико" Мемфиса Депая, отреагировал на новость о том, что его клиент помог выйти из-под стражи экс-защитнику "Барселоны" Дани Алвесу.

"Это фейковые новости, абсолютная ложь", – заявил Ледюр в интервью Informativos Telecinco.

Напомним, Алвес и Депай вместе выступали в составе "сине-гранатовых" в 2022 году.

Ранее бразильский экс-футболист был приговорен к 4,5 года тюремного заключения за изнасилование. Также Алвес обязан выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации.

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Источник:
Telecinco
Опубликовал: Александр Бураков
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