"Это фейк". Агент Депая прокомментировал информацию о внесении залога за Дани Алвеса

Себастьян Ледюр, агент нападающего "Атлетико" Мемфиса Депая, отреагировал на новость о том, что его клиент помог выйти из-под стражи экс-защитнику "Барселоны" Дани Алвесу.

"Это фейковые новости, абсолютная ложь", – заявил Ледюр в интервью Informativos Telecinco.

Напомним, Алвес и Депай вместе выступали в составе "сине-гранатовых" в 2022 году.



Ранее бразильский экс-футболист был приговорен к 4,5 года тюремного заключения за изнасилование. Также Алвес обязан выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации.