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Вильярреал интересуется полузащитником сборной Польши

Испания

Футболист может пойти на повышение

Вильярреал интересуется полузащитником сборной Польши

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Лудогорца" Якуб Пётровский может стать игроком, который принесет большие деньги в казну клуба летом. Спекуляции о будущем поляка не прекращаются, и уже появились разговоры об интересе со стороны Ла Лиги.

Как сообщает болгарский ресурс Тема Спорт, "Вильярреал", занимающий девятое место в испанской элите, следит за ситуацией вокруг 26-летнего футболиста после того, как он получил предложение от скаутов. Полузащитник "Лудогорца" рассматривается как замена французу Этьену Капу, которому в июле исполнится 36 лет. После окончания сезона "желтая субмарина" наверняка будет искать усиление полузащиты, и одним из вариантов является Якуб Пётровский. Кроме того, "Галатасарай" также интересуется польским футболистом. Представители стамбульского гранда следили за выступлениями полузащитника "Лудогорца" против Эстонии и Уэльса.

Поляк, который в этом сезоне также надел на руку капитанскую повязку, с начала сезона провел за "Разград" 40 матчей и забил 15 голов.

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Вильярреал Лудогорец (Разград)
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Источник:
Тема Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
28.03.2024 в 14:05
А еще несколько лет назад сидел на скамейке в Фортуне во второй бундеслиге
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
28.03.2024 в 14:05
А еще несколько лет назад сидел на скамейке в Фортуне во второй бундеслиге
Ответить
0
0

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