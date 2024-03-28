Вильярреал интересуется полузащитником сборной Польши

Полузащитник "Лудогорца" Якуб Пётровский может стать игроком, который принесет большие деньги в казну клуба летом. Спекуляции о будущем поляка не прекращаются, и уже появились разговоры об интересе со стороны Ла Лиги.

Как сообщает болгарский ресурс Тема Спорт, "Вильярреал", занимающий девятое место в испанской элите, следит за ситуацией вокруг 26-летнего футболиста после того, как он получил предложение от скаутов. Полузащитник "Лудогорца" рассматривается как замена французу Этьену Капу, которому в июле исполнится 36 лет. После окончания сезона "желтая субмарина" наверняка будет искать усиление полузащиты, и одним из вариантов является Якуб Пётровский. Кроме того, "Галатасарай" также интересуется польским футболистом. Представители стамбульского гранда следили за выступлениями полузащитника "Лудогорца" против Эстонии и Уэльса.

Поляк, который в этом сезоне также надел на руку капитанскую повязку, с начала сезона провел за "Разград" 40 матчей и забил 15 голов.