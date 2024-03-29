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Атлетико и клубы Саудовской Аравии положили глаз на Левандовского - известны планы форварда
Поляк хочет задержаться в "блаугране"
Getty Images / Global Images Ukraine
Ряд клубов внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского.
По информации журналиста Флориан Плеттенберг в соцсетях, главными претендентами на Левандовского являются мадридский "Атлетико" и клубы из Саудовской Аравии. Впрочем, сам игрок на данном этапе не рассматривает вариант ухода из каталонской команды этим летом.
Напомним, контракт 35-летнего форварда с "Барселоной" рассчитан до середины 2026 года. В текущем сезоне Роберт записал на свой счёт 20 забитых мячей и 9 голевых передач в 39 матчах во всех турнирах.
????Robert #Lewandowski, understand that he definitely wants to stay at @FCBarcelona in summer! He has no plans for a transfer at this stage …— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 27, 2024
➡️ But: There's still a lot of interest from Saudi Arabia and interesting clubs from Europe. Atlético is monitoring his situation.
13… pic.twitter.com/QlHmTpAj3V
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