Атлетико и клубы Саудовской Аравии положили глаз на Левандовского - известны планы форварда

Ряд клубов внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского.

По информации журналиста Флориан Плеттенберг в соцсетях, главными претендентами на Левандовского являются мадридский "Атлетико" и клубы из Саудовской Аравии. Впрочем, сам игрок на данном этапе не рассматривает вариант ухода из каталонской команды этим летом.

Напомним, контракт 35-летнего форварда с "Барселоной" рассчитан до середины 2026 года. В текущем сезоне Роберт записал на свой счёт 20 забитых мячей и 9 голевых передач в 39 матчах во всех турнирах.

????Robert #Lewandowski, understand that he definitely wants to stay at @FCBarcelona in summer! He has no plans for a transfer at this stage …



➡️ But: There's still a lot of interest from Saudi Arabia and interesting clubs from Europe. Atlético is monitoring his situation.



13… pic.twitter.com/QlHmTpAj3V