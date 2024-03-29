  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико и клубы Саудовской Аравии положили глаз на Левандовского - известны планы форварда
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико и клубы Саудовской Аравии положили глаз на Левандовского - известны планы форварда

Испания

Поляк хочет задержаться в "блаугране"

Атлетико и клубы Саудовской Аравии положили глаз на Левандовского - известны планы форварда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ряд клубов внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского.

По информации журналиста Флориан Плеттенберг в соцсетях, главными претендентами на Левандовского являются мадридский "Атлетико" и клубы из Саудовской Аравии. Впрочем, сам игрок на данном этапе не рассматривает вариант ухода из каталонской команды этим летом.

Напомним, контракт 35-летнего форварда с "Барселоной" рассчитан до середины 2026 года. В текущем сезоне Роберт записал на свой счёт 20 забитых мячей и 9 голевых передач в 39 матчах во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Мальорка продлила соглашение с Антонио Санчесом
yellow-arrow
Хавбек Барселоны Педри восстановился после травмы и может сыграть в первом матче 1/4 ЛЧ против ПСЖ
yellow-arrow
Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
Роберт Левандовский Атлетико (Мадрид) Барселона Саудовская Аравия трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
29.03.2024 в 10:43
Левандовского даже немоооо жаль. Как игрок деградировал у шлемазлов ну очень сильно
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
29.03.2024 в 10:43
Левандовского даже немоооо жаль. Как игрок деградировал у шлемазлов ну очень сильно
Ответить
1
1
avatar
Вarcelinius
29.03.2024 в 10:27
Да хватит уже про Левандовски одно и то же писать. В Барсе он остаётся, в Барсе. И без шлемазла чави он ещё жару в Ла Лиге даст.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости