Барселона — Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" в первом туре после паузы на сборные примет середняка Ла Лиги "Лас-Пальмас".

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Де-факто борьбы за чемпионство в Испании нет - "Реал" оторвался слишком далеко. Вместе с тем "Барса" ведет борьбу за вторую строчку с "Жироной". Также она продолжает борьбу в Лиге чемпионов, и для этого нужна идеальная форма.

В последних матчах команда Хави ее демонстрировала — чего стоят хотя бы 3:1 с "Наполи" и 3:0 с "Атлетико". Беспроигрышная серия "Барсы" достигла 10 матчей. Вместе с тем "Лас-Пальмас" наоборот в кризисе и выиграл только 1 поединок из последних 7.

Удастся ли канарцам удивить гранда на его поле, или же все пройдет предсказуемо — узнаем в субботу , 30 марта , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV . Начало — в 22:00 по Киеву.

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