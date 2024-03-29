  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона — Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона — Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Барселона" — "Лас-Пальмас": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Барселона — Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriel Jimenez Lorenzo/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в первом туре после паузы на сборные примет середняка Ла Лиги "Лас-Пальмас".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Де-факто борьбы за чемпионство в Испании нет - "Реал" оторвался слишком далеко. Вместе с тем "Барса" ведет борьбу за вторую строчку с "Жироной". Также она продолжает борьбу в Лиге чемпионов, и для этого нужна идеальная форма.

В последних матчах команда Хави ее демонстрировала — чего стоят хотя бы 3:1 с "Наполи" и 3:0 с "Атлетико". Беспроигрышная серия "Барсы" достигла 10 матчей. Вместе с тем "Лас-Пальмас" наоборот в кризисе и выиграл только 1 поединок из последних 7.

Удастся ли канарцам удивить гранда на его поле, или же все пройдет предсказуемо — узнаем в субботу, 30 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Барселона - Лас-Пальмас
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Барселона — Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.03.2024
yellow-arrow
Вингер Реала получил POTM карту в EA FC-2024
yellow-arrow
Примера. Кадис — Гранада 1:0. Субмарина отталкивается от дна
Барселона Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости