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Барселона — Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" — "Лас-Пальмас": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriel Jimenez Lorenzo/Quality Sport Images
"Барселона" в первом туре после паузы на сборные примет середняка Ла Лиги "Лас-Пальмас".
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Де-факто борьбы за чемпионство в Испании нет - "Реал" оторвался слишком далеко. Вместе с тем "Барса" ведет борьбу за вторую строчку с "Жироной". Также она продолжает борьбу в Лиге чемпионов, и для этого нужна идеальная форма.
В последних матчах команда Хави ее демонстрировала — чего стоят хотя бы 3:1 с "Наполи" и 3:0 с "Атлетико". Беспроигрышная серия "Барсы" достигла 10 матчей. Вместе с тем "Лас-Пальмас" наоборот в кризисе и выиграл только 1 поединок из последних 7.
Удастся ли канарцам удивить гранда на его поле, или же все пройдет предсказуемо — узнаем в субботу, 30 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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