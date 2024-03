Примера. Кадис — Гранада 1:0. Субмарина отталкивается от дна

"Кадис" включается с новой силой в борьбу за выживание, а вот "Гранада" теряет последние шансы на спасение.

Сегодня счет абсолютно по игре. "Гранада" за весь матч не создала ничего стоящего. Да, был активный старт; были стандарты от Гумбау во второй половине, но это все без остроты.

"Кадис", в свою очередь, мог забивать гораздо больше. Еще в первом тайме моменты упустили Собрино, Хуанми и Рамос. Также отметим "старания" Криса Рамоса в концовке — он и сам одну атаку запорол, и гол у Хуанми украл, совершив ненужный фол.

По итогу легально забить у "Желтой субмарины" вышло только у Наварро, которому элегантно набросил мяч Алькарас.

What a finish from 21 year old Robert Navarro to give Cadiz the 1-0 lead at home against Granada. ⚽️????????



Ruben Alcaraz gets the assist ????????????pic.twitter.com/jVyz3Ojrnq