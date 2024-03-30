Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Реал Мадрида есть планы на Хаби Алонсо
Испанец может возглавить Реал в 2025 году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" планирует назначать Хаби Алонсо главным тренером в 2025 году, сообщает Sport.es.
По имеющеюся информации, Хаби Алонсо отказался покидать "Байер", ведь летом 2025 он может возглавить мадридский "Реал". Издание добавляет, что контракт Карла Анчелотти продлен до 2026 года, с оговоркой, что 64-летный специалист покинет команду по своему решению в 2025 году.
Напомним, Хаби Алонсо возглавил "Байер" в 2022 году. Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу в чемпионате Германии, набрав 70 очков.
Популярное сейчас
- Алонсо остается в Байере, Баранка покидает УАФ, Трубин играет на ноль. Главные новости за 29 марта
- Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ
- Дорогой и неэффективный. Реал не будет выкупать контракт защитника Шахтера
- Пике уволил главного тренера Андорры
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО