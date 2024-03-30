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У Реал Мадрида есть планы на Хаби Алонсо

Испания
Обновлено

Испанец может возглавить Реал в 2025 году

У Реал Мадрида есть планы на Хаби Алонсо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Мадрид" планирует назначать Хаби Алонсо главным тренером в 2025 году, сообщает Sport.es.

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По имеющеюся информации, Хаби Алонсо отказался покидать "Байер", ведь летом 2025 он может возглавить мадридский "Реал". Издание добавляет, что контракт Карла Анчелотти продлен до 2026 года, с оговоркой, что 64-летный специалист покинет команду по своему решению в 2025 году.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил "Байер" в 2022 году. Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу в чемпионате Германии, набрав 70 очков.

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид)
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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