У Реал Мадрида есть планы на Хаби Алонсо

"Реал Мадрид" планирует назначать Хаби Алонсо главным тренером в 2025 году, сообщает Sport.es.

По имеющеюся информации, Хаби Алонсо отказался покидать "Байер", ведь летом 2025 он может возглавить мадридский "Реал". Издание добавляет, что контракт Карла Анчелотти продлен до 2026 года, с оговоркой, что 64-летный специалист покинет команду по своему решению в 2025 году.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил "Байер" в 2022 году. Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу в чемпионате Германии, набрав 70 очков.