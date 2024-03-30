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Алонсо остается в Байере, Баранка покидает УАФ, Трубин играет на ноль. Главные новости за 29 марта

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Что произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?

Алонсо остается в Байере, Баранка покидает УАФ, Трубин играет на ноль. Главные новости за 29 марта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Алонсо подтвердил свое решение остаться в Байере

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо заявил о своем решении продолжить карьеру в леверкузенской команде. "На фоне долгих разговоров о моем будущем я принял решение взять перерыв, чтобы подумать и дать окончательный ответ. Это именно то место, где я должен находиться. Моя работа в "Байере" еще не закончена". Ранее сообщалось о том, что в услугах испанского специалиста заинтересованы "Ливерпуль" и "Бавария".

Баранка подтвердил, что покидает пост главы комитета этики и честной игры УАФ

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка подтвердил, что он покидает свою должность: "Они не дали мне никакой конкретной причины, но я, конечно, принимаю их решение. Это абсолютно нормально, что они хотят перемен. Я не знаю, кто займет мою должность. До сих пор открыта возможность, что мы придем к определенному согласию и продолжим сотрудничество как внешняя сторона в рамках мониторинга".

Бенфика минимально одолела Шавиш – Трубин отыграл на ноль, но получил невысокие оценки

В 27-м туре Примейры "Бенфика" у себя дома принимала "Шавиш" (1:0). В первом тайме Ди Мария не реализовал пенальти, а после перерыва запорол приговор Кабрал. Анатолий Трубин вышел в старте, отыграл все 90 минут, отдал 15 передач (12 точных). Работы у голкипера не было. WhoScored поставил украинцу оценку 6.5, SofaScore – 6.7. У всех представителей обороны "Бенфика" балл выше, оценки Трубина сопоставимы с рейтингами игроков "Шавиша".

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УАФ провела жеребьевку арбитров, которые будут обслуживать полуфиналы Кубка Украины

О введении такой процедуры назначения арбитров говорил в своей программе президент УАФ Андрей Шевченко, и 29 марта Комитет арбитров УАФ, который возглавляет Екатерина Монзуль, решил провести тестирование этой процедуры. Напомним, что матчи пройдут 3-4 апреля:

"Шахтер" – "Черноморец": Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Алексей Деревинский (Хмельницкий);

"Полесье" – "Ворскла": Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон).

Луческу летом примет Бешикташ, - СМИ

Экс-тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу, который после ухода из "Динамо" в ноябре 2023 года находился в творческом отпуске, вскоре вернется к работе. Как сообщает турецкий Fanatik, ссылаясь на Spotmedia, 78-летний Луческу достиг договоренности с "Бешикташем". Отмечается, что к работе тренер приступит по окончании текущего сезона.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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