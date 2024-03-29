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Бенфика минимально одолела Шавиш – Трубин отыграл на ноль, но получил невысокие оценки

Португалия

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Бенфика минимально одолела Шавиш – Трубин отыграл на ноль, но получил невысокие оценки

Benfica

Новина українською

В 27-м туре Примейры "Бенфика" у себя дома принимала "Шавиш" (1:0). Лидер турнирной таблицы обыграл последнюю команду чемпионата Португалии, забив всего 1 гол.

В первом тайме Ди Мария не реализовал пенальти, а после перерыва запорол приговор Кабрал. Оба 11-метровых взял визави Трубина Уго Соуза.

Футболисты "Шавиша" получили за 90+ минут 7 желтых карточек.

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Анатолий Трубин вышел в старте, отыграл все 90 минут, отдал 15 передач (12 точных). Работы у голкипера не было. WhoScored поставил украинцу оценку 6.5, SofaScore – 6.7. У всех представителей обороны "Бенфика" балл выше, оценки Трубина сопоставимы с рейтингами игроков "Шавиша".

Бенфика минимально одолела Шавиш – Трубин отыграл на ноль, но получил невысокие оценки - изображение 1
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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