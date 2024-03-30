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Яремчук получил повреждение в матче с Мальоркой
17 минут и пошел отдыхать
Фото: Getty Images
Роман Яремчук, который сегодня вышел с первых минут на матч с "Мальоркой", травмировался. Украинского форварда заменили на 17-й минуте матча. По предварительной информации - нападающий потянул мышцу.
Вместо Романа на поле появился Диего Лопес.
Напомним, что
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#ValenciaRCDMallorca ????????— Valencia CF (@valenciacf) March 30, 2024
⚽ 0-0 | ⌚ 16' ???? @skoda_es
???? @Diegolopez_n9
↩️ Yaremchuk pic.twitter.com/jnz0Gyl2gc
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