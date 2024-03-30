Яремчук получил повреждение в матче с Мальоркой

Роман Яремчук, который сегодня вышел с первых минут на матч с "Мальоркой", травмировался. Украинского форварда заменили на 17-й минуте матча. По предварительной информации - нападающий потянул мышцу.

Вместо Романа на поле появился Диего Лопес.

Напомним, что сегодня также травмировался еще один игрок сборной Украины - Руслан Малиновский. В матче с "Дженоа" полузащитник вышел на поле во втором тайме, отыграл 18 минут, после чего сигнализировал о замене.