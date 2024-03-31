  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Довбик стал вторым игроком Жироны, который сумел забить более 15 голов за сезон в Примере
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик стал вторым игроком Жироны, который сумел забить более 15 голов за сезон в Примере

Испания
Обновлено

Входит в историю Жироны

Довбик стал вторым игроком Жироны, который сумел забить более 15 голов за сезон в Примере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Жироны" Артем Довбик оформил дубль в матче Ла Лиги против "Бетиса" (3:2). Это были 15-й и 16-й голы для украинца в чемпионате. Таким образом, Довбик стал вторым игроком "Жироны" в истории, которому удалось забить более 15 голов за сезон в Ла Лиге.

Первым является легенда клуба Кристиан Стуани, который отмечался голевыми действиями 21 раз в сезоне 2017/18 годов и 19 раз в сезоне 2018/19.

Напомним, что сегодня Артем Довбик вышел в единоличное лидерство лучших игроков Ла Лиги по показателю гол+пас. Теперь в его активе 16 забитых мячей и 5 ассистов (21 очко).

По теме
yellow-arrow
Шоу Родриго. Реал Мадрид — Атлетик 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
11-й клиншит Лунина. Известны оценки голкипера в матче с Атлетик Бильбао
yellow-arrow
Примера. Реал Мадрид — Атлетик 2:0. Родриго идеально заменил Винисиуса
Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaJose
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости