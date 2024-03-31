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Довбик стал вторым игроком Жироны, который сумел забить более 15 голов за сезон в Примере
Входит в историю Жироны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Жироны" Артем Довбик оформил дубль в матче Ла Лиги против "Бетиса" (3:2). Это были 15-й и 16-й голы для украинца в чемпионате. Таким образом, Довбик стал вторым игроком "Жироны" в истории, которому удалось забить более 15 голов за сезон в Ла Лиге.
Первым является легенда клуба Кристиан Стуани, который отмечался голевыми действиями 21 раз в сезоне 2017/18 годов и 19 раз в сезоне 2018/19.
Напомним, что сегодня Артем Довбик вышел в единоличное лидерство лучших игроков Ла Лиги по показателю гол+пас. Теперь в его активе 16 забитых мячей и 5 ассистов (21 очко).
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