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Довбик вышел в единоличное лидерство лучших игроков Ла Лиги по показателю гол+пас

Испания
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Довбик вышел в единоличное лидерство лучших игроков Ла Лиги по показателю гол+пас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик вышел на "чистое" первое место в рейтинге самых результативных игроков Ла Лиги. Кроме этого, сравнялся по голам с лучшими бомбардирами. В последнем матче с "Бетисом" Артем оформил дубль. Теперь в его активе 16 голов и 5 ассистов (21 очко).

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На второй позиции - Джуд Беллингем из "Реала", у которого 16 забитых мячей и 3 ассиста (19 очков). За ним - игрок "Осасуны" Анте Будимир с 16-ю голами и 2-мя результативными передачами.

В текущем сезоне, во всех турнирах, Довбик провел за "Жирону" 31 матч, забил 16 мячей и отнес в актив 7 ассистов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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