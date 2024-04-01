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Милитао о возвращении на поле после травмы: это были тяжелые дни, но сейчас пришло время насладиться этим хорошим моментом

Испания

Футболист отсутствовал более восьми месяцев

Милитао о возвращении на поле после травмы: это были тяжелые дни, но сейчас пришло время насладиться этим хорошим моментом

Фото: RealMadrid.com / Автор: неизвестен

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Вчерашний победный поединок "Реала" над "Атлетиком" отметился еще не менее приятной новостью: в дополнительное время появился на поле Эдер Милитао. Бразилец отсутствовал с лета, поскольку в матче первого круга между этими соперниками игрок получил разрыв крестообразных связок колена.

"Бесконечно благодарен за поддержку болельщиков. Это были тяжелые дни, но сейчас пришло время насладиться этим хорошим моментом. Это должно было произойти здесь, дома, перед клубом, против которого я получил травму. Я хотел бы поблагодарить всю мою семью, друзей, партнеров по команде и особенно технический персонал клуба за всю их поддержку на протяжении этого времени. Теперь полностью сосредоточимся на этом финальном отрезке сезона! Вперед, Мадрид!", - цитирует защитника Marca.

Добавим, что "Реал" после 30 туров лидирует в испанском чемпионате, а следующий поединок сыграет 9 апреля против "Манчестер Сити" в 1/4 финала ЛЧ.

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Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Эдер Милитао
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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