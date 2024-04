Милитао о возвращении на поле после травмы: это были тяжелые дни, но сейчас пришло время насладиться этим хорошим моментом

Вчерашний победный поединок "Реала" над "Атлетиком" отметился еще не менее приятной новостью: в дополнительное время появился на поле Эдер Милитао. Бразилец отсутствовал с лета, поскольку в матче первого круга между этими соперниками игрок получил разрыв крестообразных связок колена.

"Бесконечно благодарен за поддержку болельщиков. Это были тяжелые дни, но сейчас пришло время насладиться этим хорошим моментом. Это должно было произойти здесь, дома, перед клубом, против которого я получил травму. Я хотел бы поблагодарить всю мою семью, друзей, партнеров по команде и особенно технический персонал клуба за всю их поддержку на протяжении этого времени. Теперь полностью сосредоточимся на этом финальном отрезке сезона! Вперед, Мадрид!", - цитирует защитника Marca.

????️ Eder Militão: “Been more than seven months away from the pitch. Lots of fight, lots of dedication and lots of faith!



| thank all my family, friends, teammates and especially the club's technical staff for all their support during this period.



Playing at the Bernabéu again… pic.twitter.com/ESAeXJj9XS