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Пресс-служба Валенсии раскрыла подробности травмы Яремчука
Конкретные сроки пока не названы
Getty Images / Global Images Ukraine
Официальная пресс-служба "Валенсии"
"У Романа Яремчука диагностирована травма подколенного сухожилия левой ноги. Вскоре нападающий пройдет медицинское, физиотерапевтическое и реабилитационное лечение в "Сьюдад Депортива" (тренировочный комплекс "Валенсии - прим.)", - говорится в сообщении.
Сроки возвращения 28-летнего футболиста в строй в клубе не приводят.
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