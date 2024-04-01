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Пресс-служба Валенсии раскрыла подробности травмы Яремчука

Испания
Обновлено

Конкретные сроки пока не названы

Пресс-служба Валенсии раскрыла подробности травмы Яремчука

Getty Images / Global Images Ukraine

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Официальная пресс-служба "Валенсии" раскрыла детали травмы украинского нападающего Романа Яремчука, которую он получил в матче испанской Ла Лиги против "Мальорки" (0:0).

"У Романа Яремчука диагностирована травма подколенного сухожилия левой ноги. Вскоре нападающий пройдет медицинское, физиотерапевтическое и реабилитационное лечение в "Сьюдад Депортива" (тренировочный комплекс "Валенсии - прим.)", - говорится в сообщении.

Сроки возвращения 28-летнего футболиста в строй в клубе не приводят.

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Источник:
Valencia CF
Опубликовал: Александр Бураков
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