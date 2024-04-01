Примера. Вильярреал — Атлетико 1:2. Характер Матрасников никуда не делся

"Вильярреал" и "Атлетико" выдали равный матч, и победил в нем по итогу опыт.

Старт игры остался за "Матрасниками". Витсель забил после подачи с углового, но были еще два убойных шанса — это Лино и Льоренте проиграли свои дуэли Йоргенсену.

"Вильярреал" проснулся ближе к 30-й минуте, но тоже не хватало реализации. Лучшие моменты в первом тайме упустили Москера и Морено (оба — выше ворот), и на том команды ушли на перерыв.

2 - Axel Witsel ???????? has scored two goals for @atletienglish????⚪️, both in @LaLigaEn (62 games) and both against #Villarreal with just three shots on target. Torpedo. pic.twitter.com/CBbvI8q2OI — OptaJose (@OptaJose) April 1, 2024

Второй тайм начался сразу с гола — умение пробить на точность со средней продемонстрировал Серлот.

После этого "Желтая субмарина" уже окончательно перехватила инициативу и взялась играть первым номером. "Атлетико" перешел на контратаки и не факт, кто был острее. У одних можно вспомнить фланговые прострелы и удар Парехо; у других — попытки Мораты и Корреа.

И что было в конце? Одна качественная атака, которая все решила. Ее разыграли ветераны "Атлетико" - Коке начал, Аспиликуэта продолжил, а Сауль ударил точно в "шестерку" ворот.

Эта победа позволила "Атлетико" подняться на 4-е место в таблице с 58 очками. "Вильярреал" остался 10-м с 38 баллами.

30-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Серлот, 50 — Витсель, 9, Сауль, 87

"Вильярреал": Йоргенсен — Москера, Альбиоль (Педраса, 81), Манди, Москера — Капу (Комесанья, 66), Парехо, Коклен (Баэна, 65) — Жерар Морено (Траоре, 81), Серлот, Гедеш (Моралес, 70)

"Атлетико": Облак — Льоренте, Хименес, Витсель (Аспиликуэта, 66), Рейнилду, Рикельме (Савич, 46) — Барриос (Сауль, 84), Коке, Самуэл Лино — Гризманн (Корреа, 66), Депай (Мората, 66)

Предупреждения: Капу, 27, Парехо, 58, Москера, 90+3 — Гризманн, 26, Барриос, 62, Сауль, 90+1