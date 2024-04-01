  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Вильярреал — Атлетико 1:2. Характер Матрасников никуда не делся
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Вильярреал — Атлетико 1:2. Характер Матрасников никуда не делся

Испания

Все-таки дожали "Субмарину"

Примера. Вильярреал — Атлетико 1:2. Характер Матрасников никуда не делся

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вильярреал" и "Атлетико" выдали равный матч, и победил в нем по итогу опыт.

Старт игры остался за "Матрасниками". Витсель забил после подачи с углового, но были еще два убойных шанса — это Лино и Льоренте проиграли свои дуэли Йоргенсену.

"Вильярреал" проснулся ближе к 30-й минуте, но тоже не хватало реализации. Лучшие моменты в первом тайме упустили Москера и Морено (оба — выше ворот), и на том команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался сразу с гола — умение пробить на точность со средней продемонстрировал Серлот.

После этого "Желтая субмарина" уже окончательно перехватила инициативу и взялась играть первым номером. "Атлетико" перешел на контратаки и не факт, кто был острее. У одних можно вспомнить фланговые прострелы и удар Парехо; у других — попытки Мораты и Корреа.

И что было в конце? Одна качественная атака, которая все решила. Ее разыграли ветераны "Атлетико" - Коке начал, Аспиликуэта продолжил, а Сауль ударил точно в "шестерку" ворот.

Эта победа позволила "Атлетико" подняться на 4-е место в таблице с 58 очками. "Вильярреал" остался 10-м с 38 баллами.

30-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Серлот, 50 — Витсель, 9, Сауль, 87

"Вильярреал": Йоргенсен — Москера, Альбиоль (Педраса, 81), Манди, Москера — Капу (Комесанья, 66), Парехо, Коклен (Баэна, 65) — Жерар Морено (Траоре, 81), Серлот, Гедеш (Моралес, 70)

"Атлетико": Облак — Льоренте, Хименес, Витсель (Аспиликуэта, 66), Рейнилду, Рикельме (Савич, 46) — Барриос (Сауль, 84), Коке, Самуэл Лино — Гризманн (Корреа, 66), Депай (Мората, 66)

Предупреждения: Капу, 27, Парехо, 58, Москера, 90+3 — Гризманн, 26, Барриос, 62, Сауль, 90+1

По теме
yellow-arrow
Ворскла вынудила Динамо забить ей пять, Довбик on fire, а у Пепа снова ОКР. Обзор топ-матчей уик-энда
yellow-arrow
My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
yellow-arrow
Киборг. Ла Лига в соцсетях отметила достижения Довбика. ФОТО
Атлетико (Мадрид) Вильярреал
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости