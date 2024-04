Примера. Вильярреал — Атлетико 1:2. Характер Матрасников никуда не делся

"Вильярреал" и "Атлетико" выдали равный матч, и победил в нем по итогу опыт.

Старт игры остался за "Матрасниками". Витсель забил после подачи с углового, но были еще два убойных шанса — это Лино и Льоренте проиграли свои дуэли Йоргенсену.

"Вильярреал" проснулся ближе к 30-й минуте, но тоже не хватало реализации. Лучшие моменты в первом тайме упустили Москера и Морено (оба — выше ворот), и на том команды ушли на перерыв.

2 - Axel Witsel has scored two goals for Atlético, both in LaLiga (62 games) and both against Villarreal with just three shots on target.