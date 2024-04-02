Левандовский всё-таки сыграет с Реалом - жёлтая карточка форварда не сочтена умышленным действием

Дисквалификация нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского распространится всего на один поединок.

Напомним, ранее сообщалось, что польский форвард наряду с Жоао Канселу и Иньиго Мартинесом рискует пропустить Эль-Класико против мадридского "Реала" из-за того, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оценила получение жёлтых карточек со стороны этих игроков как "преднамеренное действие".

Однако, как сообщает Mundo Deportivo, главный арбитр матча "Барселоны" с "Лас-Пальмасом" Матео Бускетс не стал указывать в протоколе, что Левандовский специально получил предупреждение

Таким образом, 35-летний ветеран "сине-гранатовых" пропустит лишь игру против "Кадиса" в следующем туре чемпионата Испании.