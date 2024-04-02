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Левандовский всё-таки сыграет с Реалом - жёлтая карточка форварда не сочтена умышленным действием

Испания

Решение относительно Канселу и Мартинеса пока неизвестно

Левандовский всё-таки сыграет с Реалом - жёлтая карточка форварда не сочтена умышленным действием

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дисквалификация нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского распространится всего на один поединок.

Напомним, ранее сообщалось, что польский форвард наряду с Жоао Канселу и Иньиго Мартинесом рискует пропустить Эль-Класико против мадридского "Реала" из-за того, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оценила получение жёлтых карточек со стороны этих игроков как "преднамеренное действие".

Однако, как сообщает Mundo Deportivo, главный арбитр матча "Барселоны" с "Лас-Пальмасом" Матео Бускетс не стал указывать в протоколе, что Левандовский специально получил предупреждение

Таким образом, 35-летний ветеран "сине-гранатовых" пропустит лишь игру против "Кадиса" в следующем туре чемпионата Испании.

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Роберт Левандовский Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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БарсеLOH
02.04.2024 в 14:12
Фу, позорники
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Комментарии 1
БарсеLOH
02.04.2024 в 14:12
Фу, позорники
Ответить
0
0

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