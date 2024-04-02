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Левандовский всё-таки сыграет с Реалом - жёлтая карточка форварда не сочтена умышленным действием
Решение относительно Канселу и Мартинеса пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дисквалификация нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского распространится всего на один поединок.
Напомним, ранее сообщалось, что
Однако, как сообщает Mundo Deportivo, главный арбитр матча "Барселоны" с "Лас-Пальмасом" Матео Бускетс не стал указывать в протоколе, что Левандовский специально получил предупреждение
Таким образом, 35-летний ветеран "сине-гранатовых" пропустит лишь игру против "Кадиса" в следующем туре чемпионата Испании.
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