Рубиалес - о поцелуе с Эрмосо: В её словах нельзя сомневаться, а в моих можно? Это потому что я мужчина?

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отрицает обвинения в сексуальном насилии.

Напомним, испанская прокуратура требует два с половиной года заключения для Рубиалеса за поцелуй капитана женской "Фурии Роха" Дженнифер Эрмосо во время празднования победы на Чемпионате мира в Сиднее.

"Сексуальный преступник вопросов не задаёт. Там не было никакого сексуального контекста. Она говорила мне, что все в порядке. Даже в своём рассказе она это признаёт.

Дженни придерживалась того же мнения, что и я, но позже оно изменилось. Агрессии ни в коем случае не было. Она сама сразу же выступила с опровержением. Затем Эрмосо изменила свою версию. В самолёте она её не меняла.

В её словах сомневаться нельзя, а в моих можно? Это потому что я мужчина? Они хотят ограничить свободу мысли. Никто не сможет доказать, что на неё было оказано давление. Говорить можно всё что угодно, но в испанской системе правосудия действуют, опираясь на доказательства", - приводит слова Рубиалеса Marca из его интервью La Sexta.