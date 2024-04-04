  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рубиалес - о поцелуе с Эрмосо: В её словах нельзя сомневаться, а в моих можно? Это потому что я мужчина?
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рубиалес - о поцелуе с Эрмосо: В её словах нельзя сомневаться, а в моих можно? Это потому что я мужчина?

Испания

Экс-глава RFEF нарушил молчание

Рубиалес - о поцелуе с Эрмосо: В её словах нельзя сомневаться, а в моих можно? Это потому что я мужчина?

Фото: twitter.com/vartatico

Новина українською

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отрицает обвинения в сексуальном насилии.

Напомним, испанская прокуратура требует два с половиной года заключения для Рубиалеса за поцелуй капитана женской "Фурии Роха" Дженнифер Эрмосо во время празднования победы на Чемпионате мира в Сиднее.

"Сексуальный преступник вопросов не задаёт. Там не было никакого сексуального контекста. Она говорила мне, что все в порядке. Даже в своём рассказе она это признаёт.

Дженни придерживалась того же мнения, что и я, но позже оно изменилось. Агрессии ни в коем случае не было. Она сама сразу же выступила с опровержением. Затем Эрмосо изменила свою версию. В самолёте она её не меняла.

В её словах сомневаться нельзя, а в моих можно? Это потому что я мужчина? Они хотят ограничить свободу мысли. Никто не сможет доказать, что на неё было оказано давление. Говорить можно всё что угодно, но в испанской системе правосудия действуют, опираясь на доказательства", - приводит слова Рубиалеса Marca из его интервью La Sexta.

Вчера Рубиалес был задержан испанской полицией в аэропорту по обвинению в коррупции, но в течение дня его отпустили.

По теме
yellow-arrow
Барселона ещё не определилась относительно будущего Кунде
yellow-arrow
Яремчук пропустит из-за травмы. Гранада – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Реал разрешит Мбаппе самому выбрать дату анонса своего трансфера
Луис Рубиалес rfef Дженнифер Эрмосо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости