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Рубиалес - о поцелуе с Эрмосо: В её словах нельзя сомневаться, а в моих можно? Это потому что я мужчина?
Экс-глава RFEF нарушил молчание
Фото: twitter.com/vartatico
Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отрицает обвинения в сексуальном насилии.
Напомним, испанская прокуратура требует два с половиной года заключения для Рубиалеса за поцелуй капитана женской "Фурии Роха" Дженнифер Эрмосо во время празднования победы на Чемпионате мира в Сиднее.
"Сексуальный преступник вопросов не задаёт. Там не было никакого сексуального контекста. Она говорила мне, что все в порядке. Даже в своём рассказе она это признаёт.
Дженни придерживалась того же мнения, что и я, но позже оно изменилось. Агрессии ни в коем случае не было. Она сама сразу же выступила с опровержением. Затем Эрмосо изменила свою версию. В самолёте она её не меняла.
В её словах сомневаться нельзя, а в моих можно? Это потому что я мужчина? Они хотят ограничить свободу мысли. Никто не сможет доказать, что на неё было оказано давление. Говорить можно всё что угодно, но в испанской системе правосудия действуют, опираясь на доказательства", - приводит слова Рубиалеса Marca из его интервью La Sexta.
Вчера Рубиалес был задержан испанской полицией в аэропорту по обвинению в коррупции, но в течение дня его отпустили.
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