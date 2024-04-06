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Виктор Цыганков и Артем Довбик посоревновались в Жироне. Челлендж для двух украинцев
Кто победил?
Фото: Instagram
Украинские легионеры Виктор Цыганков и Артем Довбик приняли участие в челлендже. Задача была такой: с линии ворот нужно было попасть мячом максимально близко к одиннадцатиметровой отметке.
С этой задачей наши футболисты справились без проблем. Видео челленджа:
Напомним, что Артем Довбик - первый футболист после Андрея Шевченко, который забил 15+ голов в топ-5 лиг. На данный момент у Артема 16 голов и 5 ассистов в 28 матчах.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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