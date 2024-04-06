  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Виктор Цыганков и Артем Довбик посоревновались в Жироне. Челлендж для двух украинцев
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктор Цыганков и Артем Довбик посоревновались в Жироне. Челлендж для двух украинцев

Испания

Кто победил?

Виктор Цыганков и Артем Довбик посоревновались в Жироне. Челлендж для двух украинцев

Фото: Instagram

Новина українською

Украинские легионеры Виктор Цыганков и Артем Довбик приняли участие в челлендже. Задача была такой: с линии ворот нужно было попасть мячом максимально близко к одиннадцатиметровой отметке.

С этой задачей наши футболисты справились без проблем. Видео челленджа:

Напомним, что Артем Довбик - первый футболист после Андрея Шевченко, который забил 15+ голов в топ-5 лиг. На данный момент у Артема 16 голов и 5 ассистов в 28 матчах.

По теме
yellow-arrow
Атлетик — Мальорка. Анонс и прогноз финала Кубка Испании на 06.04.2024
yellow-arrow
Защитник Манчестер Сити прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского Реала
yellow-arrow
Куртуа обещает вернуться в общую группу Реала в конце апреля
Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости