Виктор Цыганков и Артем Довбик посоревновались в Жироне. Челлендж для двух украинцев

Украинские легионеры Виктор Цыганков и Артем Довбик приняли участие в челлендже. Задача была такой: с линии ворот нужно было попасть мячом максимально близко к одиннадцатиметровой отметке.

С этой задачей наши футболисты справились без проблем. Видео челленджа:

Напомним, что Артем Довбик - первый футболист после Андрея Шевченко, который забил 15+ голов в топ-5 лиг. На данный момент у Артема 16 голов и 5 ассистов в 28 матчах.