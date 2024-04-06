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Реал Мадрид интересуется стомиллионным Флорианом Виртцом
Манчестер Сити также обратил внимание на немецкого полузащитника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" заинтересован полузащитником "Байера" Флорианом Виртцем. Об этом сообщает Planeta Real Madrid.
По информации источника, "Реал Мадрид" хочет подписать 20-летнего немецкого футболиста Флориана Виртца, "сливочные" готовы заплатить за игрока 100 миллионов евро.
Напомним, в этом сезоне Виртц принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 110 миллионов евро.
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