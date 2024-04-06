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Чего не сделаешь ради Барселоны. Канселу отказался от части своей зарплаты

Испания
Обновлено

Когда переходил в Барсу, прошлым летом, португалец отказался от 2 млн евро

Чего не сделаешь ради Барселоны. Канселу отказался от части своей зарплаты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жоау Канселу отказался от 2 миллионов евро для того, чтобы перейти в каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По имеющеюся информации, из-за того, что "Барселона" не вписывалась в правила финансового фэйр-плей, Жоау Канселу принял решения отказаться от 2 миллионов евро без гарантии, что они будут выплачены позже.

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Напомним, за этот сезон Канселу сыграл 25 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Барселона Жоау Канселу
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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