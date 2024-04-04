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Феликс: Хочу остаться в Барселоне, но это не зависит от меня
Футболист не хочет возвращаться в свой клуб
Фото: Getty Images
Жуан Феликс, вингер мадридского "Атлетико", который сейчас играет за "Барселону" на правах аренды, хочет остаться в каталонском клубе на постоянной основе.
"Я был бы рад остаться и продолжить свою карьеру в "Барсе", но это не зависит от меня".
"Посмотрим, что произойдет в следующем году, я хотел бы играть на "Камп Ноу". Посмотрим, что нужно сделать для того, чтобы остаться в "Барсе", - добавил Жуан.
У Феликса контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2024 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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