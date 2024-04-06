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Барселона намерена продлить контракт Педри

Испания
Обновлено

Действующий контракт истекает летом 2026 года

Барселона намерена продлить контракт Педри

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" собирается продлить контракт с Педри. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как говорится в издании, "Барселона" уже связалась с агентом Педри для обсуждения продления контракта. Руководство клуба своим новым контактом хочет показать игроку насколько он важен в команде. Отмечаеться, что "Барса" также приступила к переговорам о продлении контрактов Рональда Араухо и Френки де Йонга.

Напомним, за этот сезон 21-летний полузащитник сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 2 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

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Барселона Педри
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
06.04.2024 в 16:23
И продлят себе головняк.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
06.04.2024 в 16:23
И продлят себе головняк.
Ответить
0
0

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