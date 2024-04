Атлетик Бильбао в серии пенальти выиграл Кубок Испании-2024

Шесть финалов проиграл Бильбао после памятной драки с "Барсой" Диего Марадоны в 1984 году, и вот проклятие наконец снято.

Рисунок игры не удивил - "Атлетик" атаковал, "Мальорка" оборонялась. При этом футбол не был быстрым — скорее, изнурительным и сложным физически.

"Киноварь" забила первой — помог угловой и небольшая суматоха, которой мастерски воспользовался Дани Родригес.

Бильбао же поначалу нервничал и заиграл свой футбол только ближе к 30-й минуте. Нико Уильямс был лучшим среди басков и сперва забил из офсайда, а затем уже легально выбежал на Грайфа, но не попал в ворота. Перерыв.

Второй тайм был немного сложнее по сюжету. Он начался с нереализованного момента Ларина (хвалим Агирресабалу) и продолжился голом от Сансета. Здесь опять хвалим Нико — именно его гениальный вертикальный пас обеспечил Ояну убойную позицию.

При счете 1:1 баски явно воспрянули духом и взялись за осаду ворот Грайфа, но вот незадача — ударов не хватало. Даже когда Нико накрутил вообще всех — его брат Иньяки не замкнул прострел.

"Мальорка", в свою очередь, забыла об атаках, но даже так едва не забила — это Мурики пытался сохранить мяч в игре, а попал в штангу.

Последнюю попытку избежать дополнительного времени предприняли баски. Унаи Гомес, Нико, Гурусета активничали возле чужих ворот, а решающий удар наносил Дани Вивиан — Грайф справился.

1977 - @Athletic_en lost in the last Copa del Rey final where they played the extra-time (1977) while @RCD_MallorcaEN fell in their two times going to the extension (1991 and 1998). Tiredness. pic.twitter.com/KBN9zEySBl