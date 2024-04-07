  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Летом 19-летний защитник Барселоны может сменить чемпионат
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Летом 19-летний защитник Барселоны может сменить чемпионат

Испания
Обновлено

Барселона приняла решения, несмотря на желание игрока

Летом 19-летний защитник Барселоны может сменить чемпионат

twitter.com/Fabrizio Romano

Новина українською

Защитник "Барселоны Б" Микаил Файе продолжает интересовать грандов. Об этом сообщает Daily Mail.

По имеющейся информации, за 19-летним сенегальским защитником следят "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Байер", "Арсенал" и "Бавария". Отмечается, что Микаил Файе не хочет покидать "Барселону", его цель - стать основным игроком в составе "сине-гранатовых". Тем временем "Барселона" все таки рассматривает продаж игрока за 30 миллионов евро. Внутри клуба считают, что продажа Файе поможет им сбалансировать финансовую отчетность.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Микаил Файе перешел в "Барселону" из хорватского клуба "Кустошия" летом 2023 года. Контракт игрока рассчитан до июня 2027 года. Сумма отступных составляет 400 миллионов евро. За этот сезон защитник сыграл в 25 матчах в Примере Федерасьон и забил 4 гола.

По теме
yellow-arrow
Кубок — баскам. Атлетик — Мальорка 1:1, по пен 4:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Атлетик Бильбао в серии пенальти выиграл Кубок Испании-2024
yellow-arrow
Барселона намерена предложить Педри новый контракт 
Барселона Микаил Файе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
07.04.2024 в 09:56
Деньги были, деньги будут, сейчас денег нет.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
07.04.2024 в 09:56
Деньги были, деньги будут, сейчас денег нет.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости