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Летом 19-летний защитник Барселоны может сменить чемпионат
Барселона приняла решения, несмотря на желание игрока
twitter.com/Fabrizio Romano
Защитник "Барселоны Б" Микаил Файе продолжает интересовать грандов. Об этом сообщает Daily Mail.
По имеющейся информации, за 19-летним сенегальским защитником следят "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Байер", "Арсенал" и "Бавария". Отмечается, что Микаил Файе не хочет покидать "Барселону", его цель - стать основным игроком в составе "сине-гранатовых". Тем временем "Барселона" все таки рассматривает продаж игрока за 30 миллионов евро. Внутри клуба считают, что продажа Файе поможет им сбалансировать финансовую отчетность.
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Напомним, Микаил Файе перешел в "Барселону" из хорватского клуба "Кустошия" летом 2023 года. Контракт игрока рассчитан до июня 2027 года. Сумма отступных составляет 400 миллионов евро. За этот сезон защитник сыграл в 25 матчах в Примере Федерасьон и забил 4 гола.
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