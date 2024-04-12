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Без Цыганкова, но с Довбиком. Заявка Жироны на матч с Атлетико Мадрид

Испания
Обновлено

Игра состоится 13 апреля

Без Цыганкова, но с Довбиком. Заявка Жироны на матч с Атлетико Мадрид

Girona

Новина українською

Испанская "Жирона" опубликовала заявку на выездной матч 31-го тура Ла Лиги против "Атлетико" Мадрид.

Украинский вингер Виктор Цыганков не попал в список игроков из-за того, что травмировал икроножную мышцу. Другой украинец, форвард Артем Довбик ожидаемо вошел в заявку.

Матч "Атлетико" Мадрид - "Жирона" состоится в субботу, 13 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
GironaFC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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