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Без Цыганкова, но с Довбиком. Заявка Жироны на матч с Атлетико Мадрид
Игра состоится 13 апреля
Girona
Испанская "Жирона" опубликовала заявку на выездной матч 31-го тура Ла Лиги против "Атлетико" Мадрид.
Украинский вингер Виктор Цыганков не попал в список игроков из-за того, что травмировал икроножную мышцу. Другой украинец, форвард Артем Довбик ожидаемо вошел в заявку.
Матч "Атлетико" Мадрид - "Жирона" состоится в субботу, 13 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
???? CONVOCATÒRIA#AtletiGirona pic.twitter.com/exHc4YgiBr— Girona FC (@GironaFC) April 12, 2024
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Источник:GironaFC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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