Без Цыганкова, но с Довбиком. Заявка Жироны на матч с Атлетико Мадрид

Испанская "Жирона" опубликовала заявку на выездной матч 31-го тура Ла Лиги против "Атлетико" Мадрид.

Украинский вингер Виктор Цыганков не попал в список игроков из-за того, что травмировал икроножную мышцу. Другой украинец, форвард Артем Довбик ожидаемо вошел в заявку.

Матч "Атлетико" Мадрид - "Жирона" состоится в субботу, 13 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.